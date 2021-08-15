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Дефлимпийская сборная Украины по пляжному волейболу взяла два золота и серебро

Воскресенье, 15 августа 2021, 16:21
Дефлимпийская сборная Украины по пляжному волейболу взяла два золота и серебро

С 9 по 14 августа в городе Сулеюв в Польше проходил 3 всемирной чемпионат по пляжному волейболу среди глухих. "Золото" на нем завоевали две команды из Украины.

Источник: трансляция спортивного мероприятия

Детали: Украину на чемпионате представляли по 2 мужские и женские команды.

Украинцы Александр Полторацкий и Николай Цапкаленко выиграли в финале у команды из России со счетом 2:0.

Другая мужская команда из Украины (Дмитрий Донченко и Сергей Тарасов) заняла 5 место.

Женщины разделили между собой золотые и серебряные награды, ведь в финале две украинские команды в составе Анна Затылкина - Юлия Черненко и Юлия Ярошевська - София Яцкова соревновались между собой.

 
 

Украинская правда

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Темы: спортУкраина
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