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Підозрюваного у шпигунстві для РФ британця не екстрадують із Німеччини

Неділя, 15 серпня 2021, 16:40

Громадянин Великої Британії, обвинувачений у співпраці зі спецслужбами Росії, не буде екстрадований з Німеччини, щоб постати перед судом, незважаючи на серйозність звинувачень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

За даними видання, заарештованого 57-річного Девіда Сміта, охоронця, найнятого посольством у Берліні, немає сенсу повертати додому, тому що чинне законодавство занадто слабке, щоб мати справу зі шпигунами, що діють проти британських інтересів.

Справа Сміта пролила світло на нездатність Британії переслідувати іноземних агентів, попри широко поширене занепокоєння з приводу дій російських шпигунів після отруєння в Солсбері в березні 2018 року.

Однак джерело додало, що ситуація виправляється за допомогою законопроєкту уряду про протидію державним загрозам, який затримується через Covid. Він передбачає, що іноземні агенти, що працюють в такій країні, як Росія, повинні будуть зареєструватися, коли вони почнуть працювати у Британі.

Згідно з американською системою, будь-хто, хто буде працювати від імені іноземних урядів, офіційних осіб або політичних партій в майбутньому, повинен буде спочатку повідомити британську владу. Джерела підтвердили, що Сміт керувався ідеологією, а не грошима.

Вони вказують на те, що він мав праві погляди, що спонукало його допомогти Росії. Хоч він і отримав плату за нібито передачу конфіденційних документів про британські контртерористичні операції, джерела кажуть, що гроші були просто додатковим "бонусом".

Нагадаємо, у квартирі британця, підозрюваного у шпигунстві на РФ, виявили кілька російських прапорів та нашивку розформованого в Україні підрозділу "Беркут".

Теми: шпигунствоРосіяНімеччина
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