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Подозреваемого в шпионаже для РФ британца не экстрадируют из Германии

Воскресенье, 15 августа 2021, 16:40

Гражданин Великобритании, обвиняемый в сотрудничестве со спецслужбами России, не будет экстрадирован из Германии, чтобы предстать перед судом, несмотря на серьезность обвинений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, арестованного 57-летнего Дэвида Смита, охранника, нанятого посольством в Берлине, нет смысла возвращать домой, потому что действующее законодательство слишком слабо, чтобы иметь дело со шпионами, действующими против британских интересов.

Дело Смита пролило свет на неспособность Великобритании преследовать иностранных агентов, несмотря на широко распространенное беспокойство по поводу действий российских шпионов после отравления в Солсбери в марте 2018 года.

Однако источник добавил, что ситуация исправляется с помощью законопроекта правительства о противодействии государственным угрозам, задерживаемого Covid, который будет означать, что иностранные агенты, работающие в такой стране, как Россия, должны будут зарегистрироваться, когда они начнут работать в Великобритании.

Согласно американской системе, любой, кто будет работать от имени иностранных правительств, официальных лиц или политических партий в будущем, должен будет сначала уведомить британские власти. Источники подтвердили, что Смит руководствовался идеологией, а не деньгами.

Они указывают на то, что он был правым, что побудило его помочь России Владимира Путина. Хоть он и получил плату за якобы передачу конфиденциальных документов о британских контртеррористических операциях, источники говорят, что деньги были просто дополнительным "бонусом".

Напомним, в квартире арестованного британца обнаружили несколько российских флагов и нашивку расформированного в Украине подразделения "Беркут".

Темы: шпионажРосcияГермания
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