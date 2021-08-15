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На Одещині сталася пожежа в порту

Неділя, 15 серпня 2021, 22:49
На Одещині сталася пожежа в порту

У місті Южне Одеської області сталася пожежа у приватному порту ТІС.

Джерело: Суспільне Одеса з посиланням на речницю ДСНС в Одеській області Марину Мартиненко

Деталі: Пожежа спалахнула у приватному порту ТІС, що у місті Южне. Вогонь охопив площу в тисячу квадратних метрів.

У ДСНС розповіли, що на території приватного порту зайнявся окремо розташований склад. Інформації щодо травмованих немає. На місце загоряння були викликані рятувальники.

У пресслужбі порту повідомили, що зайнялося порожнє складське приміщення, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

У ТІС запевнили, що небезпеки для працівників порту чи мешканців навколишніх сіл немає.

Пожежу вдалося ліквідувати о 19:05.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежапортиОдеська область
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