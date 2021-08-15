На Одесчине произошел пожар в порту
Воскресенье, 15 августа 2021, 22:49
В городе Южный Одесской области произошел пожар в частном порту ТИС.
Источник: Суспільне Одеса со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Одесской области Марину Мартыненко
Детали: Пожар вспыхнул в частном порту ТИС, что в городе Южный. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров.
В ГСЧС рассказали, что на территории частного порта загорелся отдельно стоящий склад. Информации о травмированных нет. На место возгорания были вызваны спасатели.
В пресс-службе порта сообщили, что загорелось пустое складское помещение, в результате пожара никто не пострадал.
В ТИС заверили, что опасности для работников порта или жителей окрестных сел нет.
Пожар удалось ликвидировать в 19:05.