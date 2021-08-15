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На Одесчине произошел пожар в порту

Воскресенье, 15 августа 2021, 22:49
На Одесчине произошел пожар в порту

В городе Южный Одесской области произошел пожар в частном порту ТИС.

Источник: Суспільне Одеса со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Одесской области Марину Мартыненко

Детали: Пожар вспыхнул в частном порту ТИС, что в городе Южный. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров.

В ГСЧС рассказали, что на территории частного порта загорелся отдельно стоящий склад. Информации о травмированных нет. На место возгорания были вызваны спасатели.

В пресс-службе порта сообщили, что загорелось пустое складское помещение, в результате пожара никто не пострадал.

В ТИС заверили, что опасности для работников порта или жителей окрестных сел нет.

Пожар удалось ликвидировать в 19:05.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарпортыОдесская область
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