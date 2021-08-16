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У Росії горить 1,5 мільйона га лісу

Понеділок, 16 серпня 2021, 02:53
ФОТО: twitter

У регіонах Росії, переважно в Якутії, пожежі спалахнули на території 1,5 млн га.

Джерело: ТАСС із посиланням на федеральну авіалісоохорону

Дослівно: "За інформацією регіональних диспетчерських служб лісового господарства, за минулу добу в Росії лісопожежними силами ліквідовано 56 лісових пожеж на площі 3 429 га. На 00:00 мск (за московським часом – ред.) 15 серпня на території Російської Федерації діяло 175 лісових пожеж на площі 1 586 703 га, де проводились роботи з активного гасіння".

Деталі: Так, у Якутії діє 106 пожеж на землях лісового фонду площею 1 425 590 га і дві пожежі на площі 22 960 га у природному парку "Лєнскіє стовпи".

В Іркутській області зафіксували 27 пожеж на площі 118 835 га, на Чукотці – три пожежі площею 9 042 га, у Костромській області – три пожежі на площі 2 006 га, в Башкирії – 10 пожеж площею 1 554 га. Також пожежі діють в інших регіонах Росії.

Загоряння гасять 8 455 осіб, задіяли 1 501 одиницю техніки, 10 повітряних суден, ще 62 повітряних судна залучили для моніторингу обстановки.

Нагадаємо: У Челябінській області Російської Федерації горіло 916 га лісу.

Теми: Росіяпожежа


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