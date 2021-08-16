В России горит 1,5 миллиона га леса

В регионах России, преимущественно в Якутии, пожары вспыхнули на территории 1,5 млн га.

Источник: ТАСС со ссылкой на федеральную авиалесоохрану

Дословно: "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 56 лесных пожаров на площади 3 429 га.

На 00:00 мск (по московскому времени – ред.)15 августа на территории Российской Федерации действовало 175 лесных пожаров на площади 1 586 703 га, по которым проводились работы по активному тушению".

Детали: Так, в Якутии действует 106 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 425 590 га и два пожара на площади 22 960 га в природном парке "Ленские столбы".

В Иркутской области зафиксировали 27 пожаров на площади 118 835 га, на Чукотке - три пожара площадью 9 042 га, в Костромской области - три пожара на площади 2 006 га, в Башкирии - 10 пожаров площадью 1 554 га.

Также пожары действуют в других регионах России.

Возгорание тушат 8 455 человек, задействовано 1 501 единица техники, 10 воздушных судов, еще 62 воздушных судна привлекли для мониторинга обстановки.

Напомним: В Челябинской области Российской Федерации горело 916 га леса.