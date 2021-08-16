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"30 років товаришували" – міністр молоді та спорту про російських спортсменів

Понеділок, 16 серпня 2021, 07:31
фото: Ельдар Сарахман, УП

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що спілкується з російськими спортсменами, з якими був в одній команді за часів СРСР.

Джерело: Гутцайт в інтерв’ю УП

Пряма мова: "…Реально по-чоловічому розходились. У нас було багато суперечок, відверто кажучи, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, бо там телебачення реально зомбує людей".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи спілкується з російськими спортсменами з колишньої спільної команди, Гутцайт відповів: "Спілкуюсь".

Щодо політичних тем уточнив: "Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечались і рік чи два взагалі не спілкувались.

У мене була одна думка, в них інша думка. Хоча ми весь час займались спортом разом в Радянському союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років товаришували, чесно.

І таких же людей як я багато. Ми ж до 2014 року як браття були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми зрозуміли, як кажуть, а "наше ли наше?".

Українська правда
Теми: спорт


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