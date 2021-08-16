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"30 лет дружили" – министр молодежи и спорта о российских спортсменах

Понедельник, 16 августа 2021, 07:31
фото: Ельдар Сарахман, УП

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что общается с российскими спортсменами, с которыми был в одной команде во времена СССР.

Источник: Гутцайт в интервью УП

Прямая речь: "... Реально по-мужски расходились. У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей".

Детали: Отвечая на вопрос, общается ли с российскими спортсменами из бывшей общей команды, Гутцайт ответил: "Общаюсь".

Что касается политических тем, уточнил: "Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались.

У меня было одно мнение, у них другое мнение. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно.

И таких же людей как я много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?".

Украинская правда
Темы: спорт
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