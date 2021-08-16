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У неділю в Україні зафіксували 417  хворих із COVID, госпіталізували 433 людини

Понеділок, 16 серпня 2021, 08:22
У неділю в Україні зафіксували 417  хворих із COVID, госпіталізували 433 людини

За добу 15 серпня в Україні зафіксували 417 нових випадків коронавірусної хвороби і 14 летальних випадків коронавірусу, госпіталізували з діагнозом COVID-19 чи  підозрою на нього 433 особи, одужали 248 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30)  областях. 

Серед нових хворих 31 дитина і 10 медпрацівників.

За добу протестовано:  методом ПЛР – 10 238 осіб,  методом ІФА – 1 551 особа, експрес-тестами – 7 282 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 266 329 осіб, із них 2 197 075 осіб (96,94%) одужали, а 53 269 осіб (2,35%) померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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