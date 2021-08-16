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В воскресенье в Украине зафиксировали 417 больных с COVID, госпитализировали 433 человека

Понедельник, 16 августа 2021, 08:22

За сутки 15 августа в Украине зафиксировали 417 новых случаев коронавирусной болезни и 14 летальных случаев коронавируса, госпитализировали с диагнозом COVID-19 или подозрением на него 433 человека, выздоровели 248 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Среди новых больных 31 ребенок и 10 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 10 238 человек, методом ИФА – 1 551 человек, экспресс-тестами – 7 282 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 266 329 человек, из них 2 197 075 человек (96,94%) выздоровели, а 53 269 человек (2,35%) умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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