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Молдова змінила правила в’їзду

Понеділок, 16 серпня 2021, 09:09

З 16 серпня у Молдові почали діяти нові правила в'їзду через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Тепер на кордоні потрібно представити один із трьох документів. Це або сертифікат про повний курс вакцинації, або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або довідка про те, що прибулий перехворів коронавірусом протягом останніх шести місяців.

Тим, у кого немає цих документів, доведеться дотримуватися 14-денного карантину.

Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання, і громадян, які приїжджають на лікування.

Ті, хто вже провів сім днів на карантині і не захворів коронавірусом, може здати ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19 і, якщо він негативний,  вийти із самоізоляції.

Крім цього, з 16 серпня в аеропорт Кишинева будуть пропускати тільки мандрівників. Люди, які їх проводжають і зустрічають, перебувати в будівлі не зможуть.

Також в Молдові почали діяти нові правила відвідування закритих ресторанів і барів, театрів, музеїв, кінотеатрів, бібліотек, розважальних місць, фітнес-центрів басейнів. Тепер там дозволена присутність не більше 50% людей від максимальної місткості приміщення, і не більше 250 осіб. Те саме правило стосується масових і урочистих заходів.

Теми: Молдова


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