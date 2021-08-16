Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова изменила правила въезда

Понедельник, 16 августа 2021, 09:09

С 16 августа в Молдове начали действовать новые правила въезда из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Теперь на границе нужно пред’явить один из трех документов. Это либо сертификат о полном курсе вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справка о том, что прибывший переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Тем, у кого нет этих документов, придется соблюдать 14-дневный карантин.

Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу, и граждан, приезжающих на лечение.

Те, кто уже провел семь дней в карантине и не заболел коронавирусом, может сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.

Кроме этого, с 16 августа в аэропорт Кишинева будут пропускать только путешественников. Люди, которые их сопровождают и встречают, находиться в здании не смогут.

Также в Молдове начали действовать новые правила посещения закрытых ресторанов и баров, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, развлекательных мест, фитнес-центров бассейнов. Теперь там разрешено присутствие не более 50% людей от максимальной вместимости помещения, и не более 250 человек. То же правило касается массовых и торжественных мероприятий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: