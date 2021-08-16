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Тиждень починається зі спеки до 34°

Понеділок, 16 серпня 2021, 09:27
Тиждень починається зі спеки до 34°

В Україні 16 серпня буде спекотно і переважно сухо, дощі очікуються лише у західному регіоні; повітря прогріється максимально до 34°.

Джерело: "Укрінформ" з повідомленням на дані Українського гідрометцентру.

Дослівно: "Мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 29-34°".

Деталі: Синоптики попереджають, що 16 серпня у північних, центральних, Харківській та Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві та Київській області 16 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Температура у столиці вдень 31-33°, по області - 29-34°.

У наступні два дні, на 17-18 серпня, також спостерігатиметься мінлива хмарність. 17 серпня у західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій областях, місцями й у Київській, 18 серпня на всій території України, крім південно-східної частини, прогнозують короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях 17 серпня становитиме вночі 13-18°, вдень 21-26°, 18 серпня вночі буде 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 29-34°, 18 серпня у північних областях 23-28°.

У Києві та області 17 серпня вночі без опадів, вдень місцями, а 18 серпня впродовж доби - повсюди короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вночі буде 14-19°; вдень 17 серпня 29-34°, 18 серпня термометри покажуть 23-28°.

У четвер 19 серпня також прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, лише вдень у західних та північних областях без істотних опадів.

У п'ятницю, 20 серпня, у південній та східній частинах місцями пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, вдень 23-29°; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 15-21°, вдень 27-33°.

У столиці та області 19 серпня вночі пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, вдень без істотних опадів; 20 серпня опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме 12-17°, вдень буде 23-28°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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