Неделя начинается с жары до 34°

В Украине 16 августа будет жарко и сухо, дожди ожидаются лишь в западном регионе; воздух прогреется максимум до 34°.

Источник: "Укринформ" с сообщением на данные Украинского гидрометцентра.

Дословно: "Облачно. В западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​29-34°".

Детали: Синоптики предупреждают, что 16 августа в северных, центральных, Харьковской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве и Киевской области 16 августа будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Температура в столице днем ​​31-33°, по области - 29-34°.

В последующие два дня, 17-18 августа, также будет наблюдаться переменная облачность. 17 августа во западных, днем ​​и в Житомирской, Винницкой областях, местами и в Киевской, 18 августа на всей территории Украины, кроме юго-восточной части, прогнозируют кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях 17 августа составит ночью 13-18°, днем ​​21-26°, 18 августа ночью будет 9-14°, днем ​​18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 29-34°, 18 августа в северных областях 23-28°.

В Киеве и области 17 августа ночью без осадков, днем ​​местами, а 18 августа в течение суток - повсюду кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью будет 14-19°; Днем 17 августа 29-34°, 18 августа термометры покажут 23-28°.

В четверг 19 августа также прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, лишь днем ​​в западных и северных областях без существенных осадков.

В пятницу 20 августа в южной и восточной части местами пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18°, днем ​​23-29°; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 15-21°, днем ​​27-33°.

В столице и области 19 августа ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем ​​без существенных осадков; 20 августа осадков не прогнозируют. Температура ночью 12-17°, днем ​​будет 23-28°.