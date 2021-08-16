По делу Подольского моста в Киеве проходят новые обыски

Правоохранители по делу о строительстве Подольского моста в Киеве проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киев", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Подольская окружная прокуратура Киева и киевское Управление стратегических расследований полиции проводят ряд обысков в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины Киева и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр в столице (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 УК).

Следствие установило, что в апреле 2017 года между коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" и ООО "Эко-Строй-Трейд" заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г.. Киеве".

В июле 2020 года исполняющий обязанности директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в которые были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020 года работы по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.

Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя, использованными на строительстве Подольского мостового перехода, не выполнялись.

По подсчетам следствия, в результате указанных действий местному бюджету территориальной общины города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 4,5 млн грн.

По состоянию на 9:30 утра 16 августа на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов производства проходят обыски.

Этому предшествовало: 17 июля 2020 года было проведено 17 обысков по делу о хищении бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста, убытки из-за чего могли достигать более 80 млн грн.

12 мая 2021 года фискалы провели обыски у частного предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе, по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн грн.