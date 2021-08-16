Міністр спорту каже, що Україна може "розім'ятися" на проведенні Юнацької Олімпіади

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт каже, що проведення Олімпіади в Україні може дати великий поштовх для розвитку спорту, наша країна може спробувати спочатку влаштувати Юніорські ОІ.

Джерело: Гутцайт в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: За словами міністра, у вересні 2021 року до Києва має приїхати президент МОК, він буде зустрічатись з президентом України Володимиром Зеленським. Буде бесіда про розвиток спорту в Україні, про можливість проведення Олімпіади в 2030 чи 2032 році.

УП поцікавилася, чи може Україна дозволити собі проведення Олімпіади, адже, як показує практика останніх Ігор і наш власний досвід ЄВРО-2012, такі речі є доволі збитковими.

Пряма мова Гутцайта: "Потрібно дивитись на ті країни, в яких це проходить. Якщо у нас вийде, то для нас це буде великий плюс для розвитку спорту, тому що ми ще більше будемо розбудовувати спортивну інфраструктуру, ще більше будемо робити умови для простих громадян, ще більше туристів будуть дізнаватись про нашу країну...

Дивіться, може на базі Буковелю (якщо зимова Олімпіада –ред.), але в цілому йдеться про розбудову інфраструктури. І перш за все зараз говориться про Юнацькі Олімпійські ігри. Це менший бюджет, менше коштів, і не так складно як дорослі Олімпійські ігри. І подивитись на можливість як на тест.

Теж про Юнацькі. І говоримо про Київ (якщо варіант Літніх ОІ –ред). Чому б ні? Прекрасний стадіон є, побудувати ще басейни. Ще ж "Спартак" стоїть, можна і його розбудувати. В Києві все можливо".