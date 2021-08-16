Министр спорта говорит, что Украина может "размяться" на проведении Юношеской Олимпиады

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт говорит, что проведение Олимпиады в Украине может дать большой толчок для развития спорта, наша страна может попробовать сначала устроить Юниорские ОИ.

Источник: Гутцайт в интервью "Украинской правде"

Детали: По словам министра, в сентябре 2021 года в Киев приедет президент МОК, он будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Будет беседа о развитии спорта в Украине, о возможности проведения Олимпиады в 2030 или 2032 году.

УП поинтересовалась, может ли Украина позволить себе проведение Олимпиады, ведь, как показывает практика последних Игорь и наш собственный опыт Евро-2012, такие вещи являются довольно убыточными.

Прямая речь Гутцайта: "Нужно смотреть на те страны, в которых это проходит. Если у нас получится, то для нас это будет большой плюс для развития спорта, потому что мы еще больше будем развивать спортивную инфраструктуру, еще больше будем делать условия для простых граждан еще больше туристов будут узнавать о нашей стране...

Смотрите, может на базе Буковеля (если зимняя Олимпиада -ред.), но в целом речь идет о развитии инфраструктуры. И прежде всего сейчас говорится о Юношеских Олимпийских играх. Это меньший бюджет, меньше средств, и не так сложно как взрослые Олимпийские игры. И посмотреть на возможность как на тест.

Тоже о Юношеских. И говорим о Киеве (если вариант Летних ОИ -ред). Почему бы нет? Прекрасный стадион есть, построить еще бассейны. Еще же "Спартак" стоит, можно и его расстроить. В Киеве все возможно".