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Контррозвідка викрила російського шпигуна-пенсіонера ЗС СРСР

Понеділок, 16 серпня 2021, 10:44
скріншот з відео СБУ

Служба безпеки України заявляє про затримання агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ на Херсонщині - місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.

Джерело: СБУ, прокуратура Херсонщини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Силовики кажуть, що 64-річний зловмисник (за даними УП – ексмайор –ред.) погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

За завданням російських кураторів він: збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону, ідентифіковував представників спеціальних служб України; передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.

У ході обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучили: засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, переписку з інструкціями; зброю з набоями та вибухівку.

Прокуратура повідомляє, що чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 379 тис. грн.

Українська правда
Теми: СБУшпигунствоХерсонська область


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