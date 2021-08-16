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Контрразведка разоблачила российского шпиона-пенсионера ВС СССР

Понедельник, 16 августа 2021, 10:44
скриншот с видео СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о задержании агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ на Херсонщине - местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР.

Источник: СБУ, прокуратура Херсонской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Силовики говорят, что 64-летний злоумышленник (по данным УП - экс-майор -ред.) согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

По заданию российских кураторов он: собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона, идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Полученные во исполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал скрытыми каналами связи.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителя изъяли: средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями; оружие с патронами и взрывчатку.

Прокуратура сообщает, что мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 379 тыс. грн.

Украинская правда
Темы: СБУшпионажХерсонская область
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