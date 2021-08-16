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Росіяни засудили на тривалі терміни чотирьох кримських татар

Понеділок, 16 серпня 2021, 11:42
Росіяни засудили на тривалі терміни чотирьох кримських татар
фото: Денісова у Facebook

Російський Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону ув'язнив від 12 до 18 років чотирьох кримських татар, учасників так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова Денісової: "Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов - 18 років, Руслан Месутов — 18 років, Руслан Нагаєв — 13 років, Ельдар Кантеміров — 12 років.

Також, відповідно до судової ухвали, всі вони впродовж перших двох років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом року.

Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж двох років".

Деталі: Денісова нагадала, що країна-окупант порушує норми міжнародного права, а також закликала міжнародну спільноту до тиску на Росію щодо цієї справи.

Нагадаємо: Ще у червні 2020 року їх чотирьох етапували з Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону. 

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосія
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