Россияне осудили на длительные сроки четырех крымских татар

Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении крымских татар, участников так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь Денисовой: "Наши граждане получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Ленур Халилов - 18 лет, Руслан Месутов - 18 лет, Руслан Нагаев - 13 лет, Эльдар Кантемиров - 12 лет.

Также, согласно судебного решения, все они в течение первых двух лет будут находиться в тюрьме, а после отбытия наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства в течение года.

Предварительное следствие и суды над крымскими татарами, которые были задержаны 10 июня 2019, продолжались в течение двух лет".

Детали: Денисова напомнила, что страна-оккупант нарушает нормы международного права, а также призвала международное сообщество к давлению на Россию по этому делу.

Напомним: Еще в июне 2020 года их четырех этапировали из Крыма в СИЗО-1 российского Ростова-на-Дону.