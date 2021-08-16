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Україна посилює посольство у Таджикистані через Афганістан, але без переїзду дипломатів

Понеділок, 16 серпня 2021, 11:55

Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в Таджикистані у зв’язку з переходом влади в Афганістані до "Талібану".

Про це міністр повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"В умовах поточної ситуації в Афганістані, доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег в Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії — в Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам", - зазначив міністр.

На запит "Європейської правди" у МЗС уточнили, що йдеться про віддалене підключення дипломатів до роботи, а не їх фізичне переміщення.

"Про фізичне перебазування дипломатів не йдеться, натомість є рішення про підключення додаткового посольства України — в Ісламабаді — до роботи з моніторингу ситуації та потреб українських громадян в Афганістані. Посольство в Таджикистані займається нею вже певний час, але з огляду на розвиток ситуації, обсяг роботи зростає", - зауважили в МЗС.

Як повідомлялося, через зростання насилля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.

Літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану, Таджикистану.

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.

Трохи більше тижня знадобилося "Талібану", щоб захопити контроль над країною і столицею Кабулом, коли урядові афганські сили, які роками тренували США і інші країни, відступили.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСАфганістан
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