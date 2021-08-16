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Украина усиливает посольство в Таджикистане из-за Афганистана, но без переезда дипломатов

Понедельник, 16 августа 2021, 11:55

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в Таджикистане в связи с переходом власти в Афганистане к "Талибану".

Об этом министр сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"В условиях текущей ситуации в Афганистане, поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь 2 украинские дипмиссии - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам", - отметил министр.

На запрос "Европейской правды" в МИД уточнили, что речь идет об удаленном подключении дипломатов к работе, а не их физическому перемещении.

"О физическом перебазировании дипломатов речь не идет, зато есть решение о подключении дополнительного посольства Украины - в Исламабаде - к работе по мониторингу ситуации и потребностей украинских граждан в Афганистане. Посольство в Таджикистане занимается этим уже некоторое время, но учитывая развитие ситуации, объем работы растет ", - отметили в МИД.

Как сообщалось, из-за роста насилия из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

Самолет забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана, Таджикистана.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

Президент Афганистана Ашраф Гани оставил Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.

Чуть больше недели понадобилось "Талибану", чтобы захватить контроль над страной и столицей Кабулом, когда правительственные афганские силы, которые годами тренировали США и другие страны, отступили.

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Темы: МИДАфганистан
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