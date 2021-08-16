У Києві на шкільних стільцях розікрали пів мільйона: в Печерській РДА обшуки, оголошено підозру

Столична прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА через розтрату пів мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Слідчі дії 16 серпня проводять у приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, а також за місцем проживання осіб, причетних до розтрати коштів місцевого бюджету.

За даними слідства, службові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 шт. на загальну суму 940 800 грн.

При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більше ніж у двічі.

Згідно висновку експертизи, сума збитків завданих місцевому бюджету становить понад 450 тисяч гривень.

Пряма мова Максимець: "Вартість одного стільця у виробника становить 292 грн, водночас Печерська РДА закупила їх за ціною у 650 гривень за одиницю. При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а акт приймання передачі не містить прізвища службової особи РДА, яка прийняла ці стільці".

UPD: Прокуратура оновила інформацію: підряднику повідомлено про підозру.

Печерською окружною прокуратурою Києва за результатами проведених у понеділок обшуків повідомлено про підозру керівнику підрядної організації у привласненні понад 450 тис. грн, виділених з міського бюджету на закупівлю шкільних меблів.