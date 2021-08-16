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В Киеве на школьных стульях разворовали полмиллиона: в Печерской РГА обыски, объявлено подозрение

Понедельник, 16 августа 2021, 16:50
В Киеве на школьных стульях разворовали полмиллиона: в Печерской РГА обыски, объявлено подозрение

Столичная прокуратура проводит обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА из-за растраты полмиллиона гривен на закупки школьной мебели.

Источник: Киевская городская прокуратура,спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Следственные действия 16 августа проводят в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

 

По данным следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 шт. на общую сумму 940 800 грн.

При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба нанесенного местному бюджету составляет более 450 000 гривен.

Прямая речь Максимец: "Стоимость одного стула у производителя составляет 292 грн, при этом Печерская РГА закупила их по цене в 650 гривен за единицу. При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а акт приема-передачи не содержит фамилии служебного лица РГА, которое приняло эти стулья".

UPD: Прокуратура обновила информацию: подрядчику сообщено о подозрении.

Печерской окружной прокуратурой Киева по результатам проведенных в понедельник обысков сообщено о подозрении руководителю подрядной организации в присвоении более 450 тыс. грн, выделенных из городского бюджета на закупку школьной мебели.

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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