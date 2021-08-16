Міністри ЄС проведуть екстрене засідання через Афганістан

Міністри закордонних справ країн ЄС у вівторок проведуть кризові переговори щодо ситуації в Афганістані.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"Після останніх подій в Афганістані і після інтенсивних контактів з партнерами в останні дні та години я вирішив скликати позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі відеоконференції завтра в другій половині дня для першої оцінки", - розповів Боррель у Twitter.

Він додав, що Афганістан стоїть на роздоріжжі, а безпека і благополуччя його громадян і міжнародна безпека перебувають під загрозою.

Держави-члени ЄС та Брюссель намагаються евакуювати своїх та деяких афганських громадян із Кабула на тлі побоювань репресій після захоплення влади "Талібаном".

Італія евакуювала з Кабула 70 співробітників посольства та афганських службовців, Франція заявила, що в понеділок евакуює своїх перших громадян і афганських службовців, Швеція в неділю евакуювала весь персонал посольства в Кабулі.

Через зростання насииля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.