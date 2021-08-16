Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністри ЄС проведуть екстрене засідання через Афганістан

Понеділок, 16 серпня 2021, 13:52
Фото EUreporter

Міністри закордонних справ країн ЄС у вівторок проведуть кризові переговори щодо ситуації в Афганістані.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"Після останніх подій в Афганістані і після інтенсивних контактів з партнерами в останні дні та години я вирішив скликати позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі відеоконференції завтра в другій половині дня для першої оцінки", - розповів Боррель у Twitter.

Він додав, що Афганістан стоїть на роздоріжжі, а безпека і благополуччя його громадян і міжнародна безпека перебувають під загрозою.

Держави-члени ЄС та Брюссель намагаються евакуювати своїх та деяких афганських громадян із Кабула на тлі побоювань репресій після захоплення влади "Талібаном".

Італія евакуювала з Кабула 70 співробітників посольства та афганських службовців, Франція заявила, що в понеділок евакуює своїх перших громадян і афганських службовців, Швеція в неділю евакуювала весь персонал посольства в Кабулі. 

Через зростання насииля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.

Теми: АфганістанЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ

Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні

У США згорів завод Коломойського, підозрюють підпал – журналісти

ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ

Новини 16 серпня: аеропорт Кабула, незаконні евакуації

Масові обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами

Усі новини...
Афганістан
Меркель заявила про потребу евакуювати з Афганістану до 10 тисяч людей
Афганці намагалися вилетіти з Кабулу, чіпляючись за літак США
В Афганістані продовжують перебувати до 50 українців - МЗС
Останні новини
01:35
фотоЗа один політ вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабулу
00:58
Кількість жертв землетрусу на Гаїті перевищила 1 400 осіб
00:28
Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану
23:52
Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ
23:11
Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні
22:29
У США згорів завод Коломойського, підозрюють підпал – журналісти
21:45
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
21:22
Новини економіки: підозри у КМДА через незаконну евакуацію авто, земельні угоди
21:09
Новини 16 серпня: аеропорт Кабула, незаконні евакуації
21:07
"Ми помилилися": Меркель відреагувала на події в Афганістані
Усі новини...