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Министры ЕС проведут экстренное заседание из-за Афганистана

Понедельник, 16 августа 2021, 13:52
Министры ЕС проведут экстренное заседание из-за Афганистана
Фото EUreporter

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

"После последних событий в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я решил созвать внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС в формате видеоконференции завтра во второй половине дня для первой оценки", - рассказал Боррель в Twitter.

Он добавил, что Афганистан стоит на распутье, а безопасность и благополучие его граждан и международная безопасность находятся под угрозой.

Государства-члены и Брюссель пытаются эвакуировать своих и некоторых афганских граждан из Кабула на фоне опасений репрессий после захвата власти "Талибаном".

Италия эвакуировали из Кабула 70 сотрудников посольства и афганских служащих, Франция заявила, что в понедельник эвакуирует своих первых граждан и афганских служащих, Швеция в воскресенье эвакуировала весь персонал посольства в Кабуле.

Из-за роста насииля из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

Темы: АфганистанЕС
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