Министры ЕС проведут экстренное заседание из-за Афганистана
Министры иностранных дел стран ЕС во вторник проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".
"После последних событий в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я решил созвать внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС в формате видеоконференции завтра во второй половине дня для первой оценки", - рассказал Боррель в Twitter.
Государства-члены и Брюссель пытаются эвакуировать своих и некоторых афганских граждан из Кабула на фоне опасений репрессий после захвата власти "Талибаном".
Италия эвакуировали из Кабула 70 сотрудников посольства и афганских служащих, Франция заявила, что в понедельник эвакуирует своих первых граждан и афганских служащих, Швеция в воскресенье эвакуировала весь персонал посольства в Кабуле.
Из-за роста насииля из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.