Меркель заявила про потребу евакуювати з Афганістану до 10 тисяч людей

Німеччині, можливо, доведеться евакуювати з Афганістану близько 10 тисяч людей.

Про це заявила в понеділок колегам по партії канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це число включає 2500 допоміжних працівників з Афганістану, а також правозахисників, адвокатів та інших осіб, які можуть опинитися під загрозою переслідувань з боку нового уряду, якщо залишаться в країні після захоплення Кабула талібами.

Меркель також сказала, що Німеччина повинна співпрацювати з країнами, що межують з Афганістаном, для підтримки тих, хто втікає з країни зараз.

"Ця тема займатиме нас дуже довго", - сказала вона, повідомляють джерела партії.

Нагадаємо, 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Таліби оголосили про взяття під контроль важливого стратегічного міста Джелалабад, який дає їм контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістані.

Днем раніше таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі країни. Обидва міста були взяті під контроль з невеликими бойовими діями.

Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан після переходу влади до "Талібану".