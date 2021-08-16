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Меркель заявила о необходимости эвакуировать из Афганистана до 10 000 человек

Понедельник, 16 августа 2021, 14:39

Германии, возможно, придется эвакуировать из Афганистана около 10 000 человек.

Об этом заявила в понедельник коллегам по партии канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это число включает 2500 вспомогательных работников из Афганистана, а также правозащитников, адвокатов и других лиц, которые могут оказаться под угрозой преследований со стороны нового правительства, если останутся в стране после захвата Кабула талибами.

Меркель также сказала, что Германия должна сотрудничать со странами, которые граничат с Афганистаном, для поддержки тех, кто убегает из страны сейчас.

"Эта тема будет занимать нас очень долго", - сказала она, сообщают источники партии.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирный переход власти".

Талибы объявили о взятии под контроль важного стратегического города Джелалабад, который дает им контроль над дорогой, ведущей к пакистанского города Пешавар, одной из главных магистралей в Афганистане.

Днем ранее талибы захватили город Мазари-Шариф на севере страны. Оба города были взяты под контроль с небольшими боевыми действиями.

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан после перехода власти к "Талибану".

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Темы: ГерманияАфганистанМеркель
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