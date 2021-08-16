До 300 незаконних евакуацій авто щодня: у Києві викрили банду евакуаторів

У Києві викрили злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці

Джерело: Офіс генпрокурора, заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram

Деталі: Наразі повідомлено про підозру п’яти службовим особам КМДА та двом керівникам приватних компаній.

За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво управління з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штраф-майданчики.

Автомобілі власники могли забрати лише після оплати "штрафів", сума яких була вдвічі більшою за офіційну. До схеми залучили приватні служби, які займаються евакуацією.

Як відомо, щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати "денний план", вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи".

Силовики провели 30 обшуків, вилучили документи, носії інформації, гроші та інші речові докази. У дома в підозрюваних знайшли "значну кількість" актів огляду та тимчасового тримання ТЗ.

У КМДА повідомили, що інспекція наразі "обезголовлена і практично паралізована", сервери та робочі станції вилучені, а евакуація автівок у столиці не здійснюється.

Відомство наголосило, що готове до співпраці з правоохоронними органами.