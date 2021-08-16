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До 300 незаконных эвакуаций в день: в Киеве разоблачили банду эвакуаторов

Понедельник, 16 августа 2021, 15:12

В Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, которое занималось незаконной эвакуацией автомобилей.

Источник: Офис генпрокурора, заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram

Детали: Сейчас сообщено о подозрении пяти должностным лицам КГГА и двум руководителям частных компаний.

По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство управления по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки.

 

Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты "штрафов", сумма которых была вдвое больше официальной. Схеме привлекли частные службы, которые занимаются эвакуацией.

Как известно, ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости - у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы".

Силовики провели 30 обысков, изъяли документы, носители информации, деньги и другие вещественные доказательства. Дома у подозреваемых нашли "значительное количество" актов осмотра и временного содержания ТС.

В КГГА сообщили, что инспекция пока "обезглавлена ​​и практически парализована", серверы и рабочие станции удалены, а эвакуация автомобилей в столице не осуществляется.

 

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораКГГАКиевавто
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