Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Прикарпатті перекинулося пожежне авто – 6 осіб із травмами

Понеділок, 16 серпня 2021, 15:14
На Прикарпатті перекинулося пожежне авто – 6 осіб із травмами
ДСНС

У селищі міського типу Вигода в Івано-Франківській області перекинувся пожежний автомобіль, постраждали 6 рятувальників.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook

Деталі: 16 серпня близько 9:00 під час слідування на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Р-21 "Долина – Хуст" в смт. Вигода Калуського району перекинувся пожежний автомобіль. 

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 осіб особового складу 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі.

Постраждалих бригадами "швидкої" доставили на обстеження в Долинську лікарню.

Причини та обставини ДТП з'ясовуються.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПІвано-Франківська областьДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
Усі новини...
Реклама: