На Прикарпатті перекинулося пожежне авто – 6 осіб із травмами

У селищі міського типу Вигода в Івано-Франківській області перекинувся пожежний автомобіль, постраждали 6 рятувальників.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook

Деталі: 16 серпня близько 9:00 під час слідування на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Р-21 "Долина – Хуст" в смт. Вигода Калуського району перекинувся пожежний автомобіль.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 осіб особового складу 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долина, що перебували в пожежному автомобілі.

Постраждалих бригадами "швидкої" доставили на обстеження в Долинську лікарню.

Причини та обставини ДТП з'ясовуються.