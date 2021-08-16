На Прикарпатье перевернулось пожарное авто – 6 человек с травмами
Понедельник, 16 августа 2021, 15:14
В поселке Выгода в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль, пострадали 6 спасателей.
Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook
Детали: 16 августа около 9:00 во время следования на пожар легкового автомобиля в село Пшеничники Кольского района, на автомобильной дороге Р-21 "Долина – Хуст" в пгт. Выгода Кольского района перевернулся пожарный автомобиль.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 6 человек личного состава 10-й государственной пожарно-спасательной части города Долина, которые находились в пожарном автомобиле.
Пострадавших бригадами "скорой" доставили на обследование в Долинскую больницу.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.