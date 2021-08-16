Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Прикарпатье перевернулось пожарное авто – 6 человек с травмами

Понедельник, 16 августа 2021, 15:14
На Прикарпатье перевернулось пожарное авто – 6 человек с травмами
ГСЧС

В поселке Выгода в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль, пострадали 6 спасателей.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook

Детали: 16 августа около 9:00 во время следования на пожар легкового автомобиля в село Пшеничники Кольского района, на автомобильной дороге Р-21 "Долина – Хуст" в пгт. Выгода Кольского района перевернулся пожарный автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 6 человек личного состава 10-й государственной пожарно-спасательной части города Долина, которые находились в пожарном автомобиле.

Пострадавших бригадами "скорой" доставили на обследование в Долинскую больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПИвано-Франковская областьГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: