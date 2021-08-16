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В Японії виверження вулкану "створило" новий острів

Понеділок, 16 серпня 2021, 16:01
В Японії виверження вулкану створило новий острів
english.kyodonews.net

Берегова охорона Японії повідомила, що виявлено новий острів після того, як наприкінці минулого тижня почалося виверження підводного вулкану.

Джерело: Kyodo News

Деталі: Острів має С-подібну форму діаметром близько 1 км. Він розташований неподалік від острова Івото, що приблизно за 1200 кілометрів на південь від Токіо

Новий острів було виявлено після того, як у п'ятницю почалося виверження вулкану на тихоокеанських островах архіпелагу Огасавара.

Японське метеорологічне агентство попередило про дим і осідання попелу в навколишніх водах, оскільки очікується, що активне виверження триватиме.

Берегова охорона виявила новостворений острів, коли в неділю спостерігала виверження з повітря.

Нові острови були підтверджені в цьому районі в 1904, 1914 і 1986 роках, і всі вони згодом зникли під водою. За даними берегової охорони, виявлений у 1986 році острів затонув приблизно за два місяці.

"Українська правда" в Threads

Теми: Японіястихія
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