Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Японии извержение вулкана "создало" новый остров

Понедельник, 16 августа 2021, 16:01
В Японии извержение вулкана создало новый остров
english.kyodonews.net

Береговая охрана Японии сообщила, что обнаружен новый остров после того, как в конце прошлой недели началось извержение подводного вулкана.

Источник: Kyodo News

Детали: Остров имеет С-образную форму диаметром около 1 км. Он расположен недалеко от острова Ивото, что примерно в 1200 километрах к югу от Токио

Новый остров был обнаружен после того, как в пятницу началось извержение вулкана на тихоокеанских островах архипелага Огасавара.

Японское метеорологическое агентство предупредило о дыме и оседании пепла в близлежащих водах, поскольку ожидается, что активное извержение будет продолжаться.

Береговая охрана обнаружила новообразованный остров, когда в воскресенье наблюдала извержение с воздуха.

Новые острова были подтверждены в этом районе в 1904, 1914 и 1986 годах, и все они позже скрылись под водой. По данным береговой охраны, обнаруженный в 1986 году остров затонул примерно через два месяца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Япониястихия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Япония
Япония ведет переговоры об артиллерийских снарядах для Украины – WSJ
У Лаврова пригрозили Японии "серьезными последствиями" из-за поставок оружия Украине
Зеленский поговорил с премьером Японии, тот пообещал помощь
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: