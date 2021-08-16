В Японии извержение вулкана "создало" новый остров

Береговая охрана Японии сообщила, что обнаружен новый остров после того, как в конце прошлой недели началось извержение подводного вулкана.

Источник: Kyodo News

Детали: Остров имеет С-образную форму диаметром около 1 км. Он расположен недалеко от острова Ивото, что примерно в 1200 километрах к югу от Токио

Новый остров был обнаружен после того, как в пятницу началось извержение вулкана на тихоокеанских островах архипелага Огасавара.

Японское метеорологическое агентство предупредило о дыме и оседании пепла в близлежащих водах, поскольку ожидается, что активное извержение будет продолжаться.

Береговая охрана обнаружила новообразованный остров, когда в воскресенье наблюдала извержение с воздуха.

Новые острова были подтверждены в этом районе в 1904, 1914 и 1986 годах, и все они позже скрылись под водой. По данным береговой охраны, обнаруженный в 1986 году остров затонул примерно через два месяца.