Партія Туска наздогнала у рейтингах правлячу партію Польщі

Найбільша польська опозиційна партія "Громадянська коаліція" в рейтингах політичних партій наздогнала правлячу "Закон і справедливість".

Про це свідчать дані останнього соціологічного дослідження Kantar, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Обидві партії можуть розраховувати на підтримку 26% виборців. Kantar порівнює цей результат з дослідженням, проведеним місяць тому, в якому PiS отримувала 29% голосів респондентів.

Таким чином, за місяць правляча партія втратила 3 ​​пункти, в той час як "Громадянська коаліція зросла на 2%.

Рейтинг "Громадянської коаліції" стрімко зростає з того часу, як партію очолив колишній президент Європейської ради Дональд Туск.

17% проголосували б за опозиційний рух Шимона Головні "Польща 2050". Ще 10 відсотків поляків проголосували б за "Лівицю" і 7% за ультраправу "Конфедерацію".

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