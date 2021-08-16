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Партия Туска догнала в рейтингах правящую партию Польши

Понедельник, 16 августа 2021, 16:14

Польская оппозиционная партия "Гражданская коалиция" в рейтингах политических партий догнала правящую "Закон и справедливость".

Об этом свидетельствуют данные последнего социологического исследования Kantar, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Обе партии могут рассчитывать на поддержку 26% избирателей. Kantar сравнивает этот результат с исследованием, проведенным месяц назад, в котором PiS получала 29% голосов респондентов.

Таким образом, за месяц правящая партия потеряла 3 пункта, в то время как "Гражданская платформа" выросла на 2%.

Рейтинг "Гражданской коалиции" стремительно растет с тех пор, как партию возглавил бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

17% проголосовали бы за оппозиционное движение Шимона Головни "Польша 2050". Еще 10 процентов поляков проголосовали бы за "Левицу" и 7% за ультраправую "Конфедерацию".

Читайте также - Дональд для Польши: сможет ли возвращения Туска изменить власть в стране

О последних событиях в Польше читайте в статье - Атака на СМИ и расплата за нее: куда заведет Польшу развал коалиции и конфликт с США

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Темы: Польша
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