Експосадовця Міноборони підозрюють у закупівлі неякісних антиснайперських систем

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору департаменту Міністерства оборони, який закупив неякісну техніку на понад 8,7 млн гривень.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Зазначається, що він закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у ЗСУ.

Системи містили демаскуючі елементи, що становили загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень.

Колишній високопосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.