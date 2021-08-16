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Експосадовця Міноборони підозрюють у закупівлі неякісних антиснайперських систем

Понеділок, 16 серпня 2021, 16:34
фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору департаменту Міністерства оборони, який закупив неякісну техніку на понад 8,7 млн гривень.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Зазначається, що він закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у ЗСУ.

Системи містили демаскуючі елементи, що становили загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень.

Колишній високопосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

 

Українська правда
Теми: ДБРМіноборониЗбройні сили


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