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Экс-чиновника Минобороны подозревают в закупке некачественных антиснайперских систем

Понедельник, 16 августа 2021, 16:34
фото: ДБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору департамента Министерства обороны, который закупил некачественную технику на более 8,7 млн гривен.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Отмечается, что он закупил так называемые антиснайперские системы. Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в ВСУ.

Системы содержали демаскирующие элементы, которые представляли угрозу для жизни и здоровья военнослужащих при использовании указанных приборов в боевых условиях. Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству был нанесен ущерб более чем 8,7 млн гривен.

Бывший чиновник подозревается в превышении военным служебным лицом власти и служебных полномочий. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

 

Украинская правда
Темы: ГБРМинобороныВооруженные силы
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