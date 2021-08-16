Узбекистан підтвердив, що збив літак ВПС Афганістану
Понеділок, 16 серпня 2021, 17:09
У Міноборони Узбекистану повідомили, що літак ВПС Афганістану був збитий системою ППО при спробі порушення кордону.
Джерело: Podrobno.uz
Деталі: У пресслужбі міністерства Узбекистану уточнили, що силами протиповітряної оборони в неділю була припинена спроба порушення державного кордону.
Двоє льотчиків літака афганських ВПС вижили та перебувають у лікарні в Термезі.
Дослівно: "Зараз представники збройних сил і силових структур проводять розслідування за даним фактом.
Після його завершення ЗМІ та громадськості буде надано детальну інформацію".