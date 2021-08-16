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Узбекистан підтвердив, що збив літак ВПС Афганістану

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:09
фото літака, соцмережі

У Міноборони Узбекистану повідомили, що літак ВПС Афганістану був збитий системою ППО при спробі порушення кордону.

Джерело: Podrobno.uz

Деталі: У пресслужбі міністерства Узбекистану уточнили, що силами протиповітряної оборони в неділю була припинена спроба порушення державного кордону.

Двоє льотчиків літака афганських ВПС вижили та перебувають у лікарні в Термезі.

Дослівно: "Зараз представники збройних сил і силових структур проводять розслідування за даним фактом.

Після його завершення ЗМІ та громадськості буде надано детальну інформацію".

Теми: Афганістанкордон


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