Узбекистан подтвердил, что сбил самолет ВВС Афганистана
Понедельник, 16 августа 2021, 17:09
Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы.
Источник: Podrobno.uz
Детали: В пресс-службе министерства Узбекистана уточнили, что силами противовоздушной обороны в воскресенье была пресечена попытка нарушения государственной границы.
Два летчика самолета афганских ВВС выжили и находятся в больнице в Термезе.
Дословно: "Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту.
После его завершения СМИ и общественности будет предоставлена детальная информация".