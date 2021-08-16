Узбекистан подтвердил, что сбил самолет ВВС Афганистана

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы.

Источник: Podrobno.uz

Детали: В пресс-службе министерства Узбекистана уточнили, что силами противовоздушной обороны в воскресенье была пресечена попытка нарушения государственной границы.

Два летчика самолета афганских ВВС выжили и находятся в больнице в Термезе.

Дословно: "Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту.

После его завершения СМИ и общественности будет предоставлена детальная информация".