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Узбекистан подтвердил, что сбил самолет ВВС Афганистана

Понедельник, 16 августа 2021, 17:09
фото самолета, соцсети

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы.

Источник: Podrobno.uz

Детали: В пресс-службе министерства Узбекистана уточнили, что силами противовоздушной обороны в воскресенье была пресечена попытка нарушения государственной границы.

Два летчика самолета афганских ВВС выжили и находятся в больнице в Термезе.

Дословно: "Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту.

После его завершения СМИ и общественности будет предоставлена детальная информация".

Темы: Афганистанграница
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