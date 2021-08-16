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МЗС: вилетіти з Афганістану хочуть ще десятки українців

Понеділок, 16 серпня 2021, 19:29

Залишити територію Афганістану у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в країні хочуть ще десятки українців афганського походження зі своїми родинами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Суспільному повідомили у Міністерстві закордонних справ.

За інформацією заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна, йдеться про 78 українців. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що про евакуацію попросили 90 українців афганського походження та члени їхніх родин.

Євген Єнін зазначив, що евакувація розпочнеться за першої можливості.

В ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, у тому числі Афганістану. 

Як відомо, країни ЄС закривають свої посольства в Афганістані та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабулу, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США. Деякі люди намагаються чіплятися за літаки, не даючи їм злетіти. 

ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб

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Теми: АфганістанМЗС
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