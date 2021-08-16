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МИД: вылететь из Афганистана хотят еще десятки украинцев

Понедельник, 16 августа 2021, 19:29

Покинуть территорию Афганистана в связи с ухудшением ситуации в стране хотят еще десятки украинцев со своими семьями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Суспильному сообщили в Министерстве иностранных дел.

По информации заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, речь идет о 78 украинцах. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что об эвакуации попросили 90 украинцев афганского происхождения и члены их семей.

Евгений Енин отметил, что евакувация начнется при первой возможности.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана. 

Как известно, страны ЕС закрывают свои посольства в Афганистане и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США. Некоторые люди пытаются цепляться за самолеты, не давая им взлететь.

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

Темы: АфганистанМИД
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