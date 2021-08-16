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В аеропорту Кабула на виліт до України чекає другий евакуаційний літак – Кулеба

Понеділок, 16 серпня 2021, 20:13

В аеропорту Кабула готується вилетіти до України ще один евакуаційний літак, але поки що такої можливості немає. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі ЗМІ повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, який не може вилетіти. Він теоретично у якийсь момент зможе відлетіти, але чи зможе туди прибути новий український літак - це поки що питання без відповіді і відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що українці, які попросили про евакуацію, ще не перебувають на борту цього літака, і таких близько 90 осіб. Речник МЗС та заступник глави МЗС раніше називали більші цифри.

Кулеба додав, що Україна готова брати на вільні місця громадян інших держав, у тому числі громадян Афганістану.

За його словами, одна з проблем цього рейсу у тому, що аеропорт заповнений людьми, які готові штурмувати літаки, сподіваючись втекти з країни.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, у тому числі Афганістану. 

Як відомо, країни ЄС закривають свої посольства в Афганістані та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабулу, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США. Деякі люди намагаються чіплятися за літаки, не даючи їм злетіти. 

ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанМЗСКулеба Дмитро
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