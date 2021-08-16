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В Кабуле на вылет в Украину ожидает второй эвакуационный самолет - Кулеба

Понедельник, 16 августа 2021, 20:13

В аэропорту Кабула готовится вылететь в Украину еще один эвакуационный самолет, но пока такой возможности нет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии СМИ сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, но он не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда прибыть новый украинский самолет - это пока вопрос без ответа и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что украинцы, которые попросили об эвакуации, еще не находятся на борту этого самолета, и таких около 90 человек. Представитель МИД и замглавы МИД ранее называли большие цифры.

Кулеба отметил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе граждан Афганистана.

По его словам, одна из проблем этого рейса в том, что аэропорт заполнен людьми, которые готовы штурмовать самолеты, надеясь убежать из страны.

Напомним, в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

Страны ЕС закрывают свои посольства в Афганистане и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США. Некоторые люди пытаются цепляться за самолеты, не давая им взлететь.

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

Темы: АфганистанМИДКулеба Дмитрий
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