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"Ми помилилися": Меркель відреагувала на події в Афганістані

Понеділок, 16 серпня 2021, 21:07

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас визнали, що помилилися у своїх оцінках щодо ситуації в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

"Ми усі - і я повинна взяти відповідальність і на себе - прорахувалися щодо розвитку подій в Афганістані", - сказала Ангела Меркель на пресконференції увечері 16 серпня.

За її словами, в уряді вважали, що мають більше часу для пошуку рішень, але ситуація змінювалась набагато швидше.

Канцлерка додала, що Німеччина зробить усе можливе для того, щоб вивезти з країни людей, які співпрацювали з ФРН. Вона зазначила також, що важливо не повторювати старих помилок і надати допомогу сусідам Афганістану. 

Міністр Гаайко Маас визнав, що "уряд Німеччини, розвідка, уся міжнародна спільнота - ми хибно оцінили ситуацію". 

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель заявила про потребу евакуювати з Афганістану до 10 тисяч людей.

Нагадаємо, 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.

Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.

Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США. 

ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанМеркель
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