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"Мы ошиблись": Меркель отреагировала на события в Афганистане

Понедельник, 16 августа 2021, 21:07

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках ситуации в Афганистане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

"Мы все - и я должна взять ответственность и на себя - просчитались относительно развития событий в Афганистане", - сказала Ангела Меркель на пресс-конференции вечером 16 августа.

По её словам, в правительстве считали, что имеют больше времени для поиска решений, но в реальности события развивались намного скорее.

Канцлер добавила, что Германия сделает все возможное для того, чтобы вывезти из страны людей, которые сотрудничали с ФРГ. Она отметила также, что важно не повторять старых ошибок и оказать помощь соседям Афганистана.

Глава МИД Гаайко Маас признал, что "правительство Германии, разведка, всё международное сообщество - мы неправильно оценили ситуацию".

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила о необходимости эвакуировать из Афганистана около 10 000 человек.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.

Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула и штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США. 

СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

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Темы: АфганистанМеркель
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