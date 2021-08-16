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Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ

Понеділок, 16 серпня 2021, 23:52
Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ

Президент США Джо Байден визнав, що США зробили багато помилок в Афганістані, але назвав правильним рішення вивести американські війська з території країни, оскільки "американські військові не можуть і не повинні гинути у війні, в якій афганські сили не готові боротись за себе". 

Джерело: Байден під час звернення до нації, цитує CNN

Пряма мова: "Ми повинні бути чесними: наша місія в Афганістані зробила багато помилок, багато промахів за останні два десятиліття. 

Я не вводитиму американський народ в оману, стверджуючи, що трохи більше часу в Афганістані (присутність США – УП) змінили б ситуацію. Також я не зніматиму з себе частку відповідальності за те, де ми зараз перебуваємо та щодо того, що ми повинні робити далі. 

Я глибоко засмучений фактами, з якими ми зараз стикаємось. Але я не шкодую про своє рішення припинити війну Америки в Афганістані".

Деталі: Президент США заявив, що події, які зараз відбуваються в Афганістані викликають біль, особливо у ветеранів та тих, хто перебував на афганській території, допомагаючи місцевому населенню. 

Водночас, Байден сказав, що США продовжать підтримувати афганський народ. Окрім того, очільник Білого дому залишається при своєму рішенні вивести війська з Афганістану. На його думку, Америка перебувала перед вибором: або вивести війська або повернутись до боротьби із талібами посеред бойового сезону. 

Він також покладає відповідальність на місцеве населення та афганських політиків, оскільки деякі з них навіть не намагались боротись. "Американські військові не можуть і не повинні гинути у війні, в якій афганські сили не готові боротись за себе",– сказав він. 

Пряма мова: "Тому мені знову залишається запитати тих, хто стверджує, що ми повинні були залишитися (В Афганістані – УП). Скільки ще поколінь дочок і синів Америки ви хотіли б відправити для боротьби з громадянською війною в Афганістані? Коли афганські війська цього не робитимуть? Скільки нескінченних рядів надгробків на національному кладовищі ще має бути? Я чітко відповідаю. Я не буду повторювати помилок, які ми зробили в минулому. 

Помилка тривалого перебування та боротьби у конфлікті, що не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, подвоєння громадянської війни в іноземній країні, спроби переробити країну через нескінченні військові розгортання американських сил. Це ті помилки, які ми не можемо повторювати, тому що у нас є значний життєвий інтерес у світі, який ми не можемо ігнорувати". 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: АфганістанБайден
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