Байден признал ошибки США в Афганистане, но считает правильным вывод войск

Президент США Джо Байден признал, что США сделали много ошибок в Афганистане, но назвал правильным решение вывести войска с территории страны, поскольку "американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя".

Источник: Байден во время обращения к нации, цитирует CNN

Прямая речь: "Мы должны быть честными: наша миссия в Афганистане сделала много ошибок, много промахов за последние два десятилетия.

Я не вводить американский народ в заблуждение, утверждая, что немного больше времени в Афганистане (присутствие США – УП) изменили бы ситуацию. Также я не буду снимать с себя долю ответственности за то, где мы сейчас находимся и о том, что мы должны делать дальше.

Я глубоко опечален фактами, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Но я не жалею о своем решении прекратить войну Америки в Афганистане".

Детали: Президент США заявил, что события, которые сейчас происходят в Афганистане вызывают боль, особенно у ветеранов и тех, кто находился на афганской территории, помогая местному населению.

В то же время, Байден сказал, что США продолжат поддерживать афганский народ. Кроме того, глава Белого дома остается при своем решении вывести войска из Афганистана. По его мнению, Америка находилась перед выбором: либо вывести войска или вернуться к борьбе с талибами посреди боевого сезона.

Он также возлагает ответственность на местное население и афганских политиков, поскольку некоторые из них даже не пытались бороться. "Американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя", – сказал он.

Прямая речь: "Поэтому мне снова остается спросить тех, кто утверждает, что мы должны были остаться (в Афганистане – УП). Сколько еще поколений дочерей и сыновей Америки вы хотели бы отправить для борьбы с гражданской войной в Афганистане? Когда афганские войска этого не делают? Сколько бесконечных рядов надгробий на национальном кладбище еще предстоит? Я четко отвечаю. Я не буду повторять ошибок, которые мы сделали в прошлом.

Ошибки длительного пребывания и борьбы в конфликте, что не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, удвоение гражданской войны в другой стране, попытки переделать страну через бесконечные военные развертывания американских сил. Это те ошибки, которые мы не можем повторять, потому что у нас есть значительный жизненный интерес в мире, который мы не можем игнорировать".

Напомним: