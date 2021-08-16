Байден признал ошибки США в Афганистане, но считает правильным вывод войск
Президент США Джо Байден признал, что США сделали много ошибок в Афганистане, но назвал правильным решение вывести войска с территории страны, поскольку "американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя".
Источник: Байден во время обращения к нации, цитирует CNN
Прямая речь: "Мы должны быть честными: наша миссия в Афганистане сделала много ошибок, много промахов за последние два десятилетия.
Я не вводить американский народ в заблуждение, утверждая, что немного больше времени в Афганистане (присутствие США – УП) изменили бы ситуацию. Также я не буду снимать с себя долю ответственности за то, где мы сейчас находимся и о том, что мы должны делать дальше.
Я глубоко опечален фактами, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Но я не жалею о своем решении прекратить войну Америки в Афганистане".
Детали: Президент США заявил, что события, которые сейчас происходят в Афганистане вызывают боль, особенно у ветеранов и тех, кто находился на афганской территории, помогая местному населению.
В то же время, Байден сказал, что США продолжат поддерживать афганский народ. Кроме того, глава Белого дома остается при своем решении вывести войска из Афганистана. По его мнению, Америка находилась перед выбором: либо вывести войска или вернуться к борьбе с талибами посреди боевого сезона.
Он также возлагает ответственность на местное население и афганских политиков, поскольку некоторые из них даже не пытались бороться. "Американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя", – сказал он.
Прямая речь: "Поэтому мне снова остается спросить тех, кто утверждает, что мы должны были остаться (в Афганистане – УП). Сколько еще поколений дочерей и сыновей Америки вы хотели бы отправить для борьбы с гражданской войной в Афганистане? Когда афганские войска этого не делают? Сколько бесконечных рядов надгробий на национальном кладбище еще предстоит? Я четко отвечаю. Я не буду повторять ошибок, которые мы сделали в прошлом.
Ошибки длительного пребывания и борьбы в конфликте, что не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, удвоение гражданской войны в другой стране, попытки переделать страну через бесконечные военные развертывания американских сил. Это те ошибки, которые мы не можем повторять, потому что у нас есть значительный жизненный интерес в мире, который мы не можем игнорировать".
Напомним:
- 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
- Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
- Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула и штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.
- СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.